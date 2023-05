L'olandese Vollering vince in salita la quinta tappa

Ha dovuto accontentarsi del secondo posto la campionessa del mondo Annemiek Van Vleuten. Sullo strappo finale della quinta tappa della Vuelta Femminile, la connazionale Demi Vollering ha mostrato, se ce ne fosse ancora bisogno, tutte le sue straordinarie qualità di scalatrice. L'olandese in questa stagione è imprendibile. L'Olanda domina in Spagna quando mancano due tappe alla conclusione della Vuelta Femminile. Vollering leader della generale, davanti a Van Vleuten e Markus.

Attenzione alla stella che sta per nascere. Si tratta della giovane tedesca Bauernfeind, 23 anni, capace di chiudere davanti alla francese Evita Muzic, staccata di soli a soli 9 secondi dalla Vollering. Molto bene anche l'italiana Gaia Realini quinta a 27″. Con questo successo Demi Vollering veste anche la maglia rossa di leader della classifica generale quando mancano solo due giorni alla chiusura di questa edizione della Vuelta. Il suo vantaggio non è ancora decisivo perchè vanta soli 5 secondi sulla Van Vleuten e 12 sulla Riejanne. Prima delle italiane in classifica è Erica Magnald decima a 1’28”.