L'oro nel fioretto a squadre chiude il grande Europeo dell'Italia

L'Italia chiude l'Europeo di scherma da prima del medagliere e lo fa con acuto finale del suo Dream Team. Ossia la squadra femminile di fioretto che col netto 45-27 sulla Polonia centra il 5° oro della spedizione azzurra e si conferma campione continentale per la terza volta in fila e per la 15ª in assoluto. Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi devono sudare un pochino solo all'esordio negli ottavi contro l'Austria, superata 45-36. Dopodiché, hanno trovato il mare aperto: la semifinale con l'Ungheria si è chiusa con un perentorio 45-17 e anche l'ultimo atto con la Polonia è stato condotto da capo a coda, per un successo arrivato senza patemi. E in allegato c'è pure il primato nel ranking mondiale, che permetterà alle fiorettiste azzurre di presentarsi ai Giochi di Parigi da n°1 del tabellone.

Tornando all'Europeo, il computo finale è di 11 podi, divisi in 5 ori, 3 argenti e 3 bronzi: l'Italia primeggia sia nel medagliere sia per medaglie totali, in ambedue i casi davanti alla Francia, 4ª sempre nel fioretto a squadre (col bronzo all'Ungheria, impostasi 45-43) e fermatasi a quota 8, con un oro in meno degli azzurri. L'altra faccia felice dell'ultima giornata di gare è quella dell'Ungheria che trova il suo unico oro del torneo nella sciabola a squadre maschile: in finale supera 45-40 la Romania, carnefice di un'Italia che nella disciplina in questione chiude 5ª. Per i romeni è la prima medaglia al collo: stessa cosa per la Turchia, di bronzo grazie al 45-42 sulla Germania.