CICLISMO L'outsider Bax vince la Coppa Agostoni

La Agostoni va in Olanda e celebra la prima volta di Sjoerd Bax, olandese appunto, mai vincitore di una corsa in carriera fino alla Coppa Agostoni. Presa con merito dal corridore della Alpecin Deceuninck premiato per il coraggio con il quale ha corso. Nelle prime battute di questa classica brianzola di fine stagione è stato è stato un gruppetto di temerari a farsi vedere tra l'azzurro Michael Belleri. Ma è stato l'ultimo giro a regalare le emozioni più belle. Il gruppo è stato scosso da contrattaccanti credibili tra i quali Nibali, Bettiol, Piccolo e Alejandro Valverde. Lo spagnolo, 42 anni, alle ultime pedalate di una infinita carriera è andato ad un passo dal lasciare il segno. E' partito lungo, una volata di 300 metri. Bax ha preso la scia e lo ha saltato. Per uno che non trova l'ultima vittoria, un altro che centra la prima. Valverde è comunque secondo. Terzo Andrea Piccolo. Nei 10 ci sono anche Formolo, Pozzovivo, Oldani e soprattutto Vincenzo Nibali. Anche lui lascerà a fino anno e fino agli ultimi chilometri onora la carriera da campione. Il ciclismo perderà due colossi, la Agostoni se li è goduti fino alla fine.

