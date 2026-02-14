L'ultima salita di Marco Pantani

Riccore oggi il 22° anniversario della morte del pirata
Il 14 febbraio 2004 ci lasciava Marco Pantani. Il 14 febbraio 2024, a distanza di 20 anni, San Marino Rtv lo ha ricordato con questo speciale.
