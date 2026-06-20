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L'ultimo saluto a Igor Protti: Rimini apre le porte dello stadio "Romeo Neri" per il suo campione

Domani pomeriggio la cerimonia pubblica in accordo con la famiglia; la città omaggia il calciatore scomparso a 58 anni.

20 giu 2026
L'ultimo saluto a Igor Protti: Rimini apre le porte dello stadio "Romeo Neri" per il suo campione

Domani dalle 17 alle 18, "rispettando le volontà di Igor Protti, e in accordo con i suoi famigliari" il Comune di Rimini aprirà le porte dello stadio 'Romeo Neri' "per offrire il saluto pubblico e il ringraziamento della comunità riminese al suo campione. La cerimonia, che vedrà la partecipazione della famiglia Protti, è aperta a tutta la cittadinanza".

Lo rende noto l'Amministrazione della città romagnola in cui il giocatore era nato 58 anni fa e di cui ha vestito la maglia all'inizio della sua carriera calcistica.




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