L'ultimo saluto a Igor Protti: Rimini apre le porte dello stadio "Romeo Neri" per il suo campione

Domani dalle 17 alle 18, "rispettando le volontà di Igor Protti, e in accordo con i suoi famigliari" il Comune di Rimini aprirà le porte dello stadio 'Romeo Neri' "per offrire il saluto pubblico e il ringraziamento della comunità riminese al suo campione. La cerimonia, che vedrà la partecipazione della famiglia Protti, è aperta a tutta la cittadinanza".

Lo rende noto l'Amministrazione della città romagnola in cui il giocatore era nato 58 anni fa e di cui ha vestito la maglia all'inizio della sua carriera calcistica.







