L'ultimo saluto a Julia Ituma: a Milano il funerale della pallavolista

A Milano è stato il giorno del funerale di Julia Ituma. Un applauso all'arrivo del feretro e grande partecipazione per l'ultimo saluto alla 18enne pallavolista di Novara e della Nazionale, morta a Istanbul lo scorso 13 aprile. Tante le ex compagne presenti, del Novara, dell'Italia e delle altre squadre in cui ha militato Ituma, soprattutto della polisportiva San Filippo Neri dove la ragazza ha mosso i primi passi nella pallavolo. Alla cerimonia anche il ministro dello Sport Giovanni Abodi, il CT dell'Italia Davide Mazzanti e l’ex azzurra Francesca Piccinini.