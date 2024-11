GIAVENO L'ultimo saluto a Matildina, 'buona discesa libera' Uno sci accanto alla bara

L'ultimo saluto a Matildina, 'buona discesa libera'.

Migliaia di persone a Giaveno hanno reso l'ultimo saluto a Matilde Lorenzi, la sciatrice, promessa azzurra, scomparsa lunedì scorso a soli 19 anni in seguito a un incidente in allenamento in Alto Adige, sui ghiacciai della Val Senales. Sopra la bara, la bandiera italiana e fiori bianchi, rossi e verdi anche i fiori del cuscino.

Accanto, il cappello da alpino di Matilde e, vicino alla bara, uno sci, portato in chiesa dalla sorella. A fine cerimonia la preghiera dell'alpino.

