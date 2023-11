TENNIS L'urlo di Djokovic zittisce Parigi Bercy

L'urlo di Djokovic zittisce Parigi Bercy.

L'infinita carriera di un atleta infinito si arricchisce di un altro titolo. Novak Djokovic vince il suo quarantesimo Master Mille, ritornando a conquistare un titolo 6 anni dopo l'ultima volta. Lacrime per Nole che ha avuto la meglio su Dimitrov gestendo al meglio le energie residue dopo una settimana dispendiosa e che era cominciata con l'attacco di un virus intestinale che al secondo turno aveva rischiato di rovinare tutto.

A caricarlo ci ha pensato il pubblico parigino, che spesso si è alzato a sottolineare gli errori di un campione che ha risposto sul campo alzando il livello di gioco. L'ultimo atto non è stato esteticamente bellissimo, ma per la storia contano i numeri e quelli di Djokovic non ammettono dibattiti.

E chissà cosa dovrà inventarsi la più o meno agguerrita concorrenza per organizzare un tentativo di alternativa per la Atp Finals di Torino. In caso di successo il serbo chiuderebbe la stagione al numero 1 del ranking mondiale. Sarebbe l'ottava volta, segnali su come potrebbe non essere l'ultima. Il 6-4 6-3 col quale in un'ora e 38 ha liquidato Dimitrov lascia pochi dubbi e grandi numeri al giocatore che ha vinto più Master 1000 nella storia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: