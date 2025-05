La America's Cup 2027 si svolgerà a Napoli

Il prossimo assalto di Luna Rossa alla America's Cup andrà in scena nelle acque di casa: la 38a edizione della più importante competizione velica internazionale si svolgerà in Italia, a Napoli, nel 2027. Dopo aver annunciato che non avrebbe difeso il trofeo nel proprio Paese, Team New Zeland ha comunicato dove si sarebbero svolte le gare, svelando la scelta del capoluogo campano. Sarà la seconda volta di fila che la America's Cup si disputerà in acque europee, dopo l'edizione del 2024, andata in scena a Barcellona. La candidatura di Napoli ha battuto quelle di altre città come Cagliari e Atene. Le basi delle squadre dovrebbe sorgere nell'area urbana di Bagnoli, mentre le gare si svolgeranno nelle acque tra Castel dell'Ovo e Posillipo.