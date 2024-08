Il passaggio di consegne è ufficialmente convalidato: la bandiera olimpica è arrivata a Los Angeles, dove le autorità hanno ora quattro anni per organizzare Giochi capaci di rivaleggiare con lo spettacolo offerto da Parigi. La sindaca Karen Bass è atterrata in California a bordo di un aereo contrassegnato da palme e dal logo 'LA 2028', per poi sfilare con lo stendardo dei cinque anelli in compagnia di diversi atleti americani.

Dopo le Olimpiadi della capitale francese - considerate da molti un successo sportivo, popolare e culturale -, la sindaca americana ritiene che Los Angeles abbia "molto da imparare" da Parigi, in particolare sulla sua capacità di organizzare "Giochi olimpici per tutti" con attività collaterali previste per coloro che non avevano il biglietto.

"Sentiamo la pressione di garantire che la nostra città e la nostra regione siano preparate", ha aggiunto la Bass affermando di dover ora "premere sull'acceleratore". Poco prima del suo arrivo, un terremoto di magnitudo 4.4 nei sobborghi della città è servito a ricordare le sfide uniche che la Città degli angeli dovrà affrontare. "Ovviamente dobbiamo assicurarci di essere preparati per eventi come un sisma, ma dobbiamo anche prepararci a eventi climatici" in una California sempre più colpita dal riscaldamento globale, ha detto la sindaca di Los Angeles.