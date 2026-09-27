La Billie Jean King Cup torna alla Cechia dopo otto anni

Dopo otto anni di digiuno, la Cechia torna sul trono della Billie Jean King Cup. In Cina, le ceche Muchova e Noskova fanno un sol boccone delle ucraine Kalinina e Svitolina, concedendo loro zero set tra le due sfide di singolare e senza neanche bisogno di passare dal doppio per prendersi il trofeo. Del resto, erano loro le favorite d'obbligo, potendo contare su entrambe le finaliste dell'ultima edizione di Wimbledon, nonché numero 6 e numero 8 al mondo.

Prima Muchova ha battuto 6-2 6-3 Kalinina, poi Noskova ha superato in 6-3 7-6 (7-5) Svitolina. Per la Cechia è la dodicesima vittoria nel torneo, un dato che la pone solo dietro agli Stati Uniti (18 successi), anche se l'ultima volta era arrivata addirittura quando la Billie Jean King Cup si chiamava ancora Fed Cup: 1975, 1983, 1984, 1985, 1988, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2026 sono le edizioni vinte.

Per quanto riguarda l'Italia, il cammino delle azzurre - che avevano vinto nel 2024 e 2025 - si è fermato in semifinale, contro l'Ucraina, con Tyra Grant e Jasmine Paolini entrambe battute in singolare.







