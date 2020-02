SCI COPPA DEL MONDO La Brignone fa il pieno a Crans Montana: vince la combinata e balza in testa alla Coppa

Spettacolare nella prova di SuperG, super solida in Slamom. E così Federica Brignone vince per il quarto anno consecutivo la combinata di Crans Montana. L'azzurra grazie a questo successo balza anche in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo che ora guida con 1298 punti, davanti alla Shiffrin attualmente ferma a 1225. Il secondo posto in questa combinata dominata dalla ventinovenne atleta milanese va all'austriaca Franziska Gritsch e il terzo alla ceca Ledecka. Per la Brignone è la quindicesima vittoria in carriera e appunto la quarta consecutiva di questa combinata svizzera, un successo che solo la ceca Paetra Vlhova, in rimonta, ha rischiato di soffiarle prima di esagerare e finire fuori dal tracciato dei pali stretti, seppure eccellente slalomista. L'altra Italia è Laura Pirovano, indietro con ritardo complessivo di 3 secondi e mezzo dalla Brignone, mentre Elena Curtoni è fuori. La Coppa del Mondo si trasferisce in Val d'Aosta dove sabato e domenica prossimi sono in programma un SuperG e l'ultima combinata dalla stagione, al termine della quale sarà assegnata la Coppa di specialità comandata ora da Federica Brignone.



