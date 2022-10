SCI COPPA DEL MONDO La Coppa di Gigante riparte col solito Odermatt

La Coppa di Gigante parte da Soelden e non certo all'insegna delle novità. Vince Marco Odermatt. Lo svizzero resta inavvicinabile nella specialità dove nella passata stagione trionfò per 5 volte su 8. E la ripartenza non ha fatto eccezione, nemmeno i distacchi. Tutti importanti: lo sloveno Kranjec, secondo, dista settattasei centesimi. Il norvegese Kristoffersen è terzo a 97. Per Odermatt, che ha chiuso con il tempo di 2'04''72, è il dodicesimo successo della carriera, il podio è lo stesso dei Giochi di Pechino.

Con il francese Pinturault a combattere con inattese e diffuse difficoltà che lo hanno relegato al ventesimo posto al termine delle due manche, è la squadra norvegese l'unica a mettere in pista qualcosa di nuovo. A cominciare da Rasmus Windingstad, alla fine quinto con sette posizioni recuperate, mentre Braathen si ferma al quarto posto, dietro a un ottimo Kristoffersen. Molto male la prima degli italiani: con Luca De Aliprandini uscito già nella prima manche e il solo Giovanni Borsotti al traguardo, ventottesimo. Prossimo appuntamento sempre in Austria a Lech il 15 novembre.

