CICLISMO La Coppi-Bartali corre a San Marino, alle 16 l'arrivo sullo Stradone

È partita a mezzogiorno la tappa sammarinese della Settimana Coppi-Bartali, la terza della manifestazione che si concluderà sabato in Toscana, a Cantagrillo. Il plotone di oltre 150 corridori percorrerà 147 km, uscendo dal confine con Montelicciano per poi rientrare a Dogana, dopo essere passati per Monte Cerignone, San Leo e Pietracuta. Una volta rientrati in Repubblica, dovranno percorrere per quattro volte un circuito di 18 km, con l'arrivo dei primi al traguardo dello Stradone che è previsto per le 16. Tanti i grandi nomi in gara: tra gli altri ci sono Chris Froome, Vincenzo Nibali, Mathieu van der Poel e Geraint Thomas.

