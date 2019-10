La corsa di Sinner si ferma contro Wawrinka

Finisce in semifinale il sogno di Jannik Sinner ad Anversa. Il 18enne di Sesto Pusteria ha ceduto in 2 set all'idolo di casa Stan Wawrinka, ex top ten e numeroe18 del mondo, che si è imposto 6-3 6-2. Sinner a 18 anni, 1 mese e 29 giorni è l'azzurro più giovane di sempre ad aver giocato una semifinale in un torneo ATP.