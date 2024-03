CICLISMO La Emirates domina la crono a squadre alla Parigi-Nizza

Parallelamente alla Tirreno-Adriatico si corre in Francia la Parigi-Nizza che oggi, terza tappa, prevedeva la cronosquadre. A dominarla è stata la UAE Emirates che sotto una pioggia battente ha agevolmente avuto ragione della concorrenza. Alle spalle del team vincente, secondo posto per il Team Jayco a 15secondi, terzo per la EF Education a 20. Il nuovo leader della classifica generale è lo statunitense Brandon McNulty che domani dovrà misurarsi con il primo arrivo in salita della corsa.

