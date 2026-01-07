La fiaccola olimpica a Bologna nel ricordo di Giovanni Tamburi

Le fitte nevicate non ostacolano il viaggio della torcia olimpica di Milano Cortina '26 che procede nel suo zigzagare tra la Romagna e l'Emilia. Il 5 l'ingresso in Regione col passaggio per Riccione e Rimini, ieri invece ha fatto tappa a Cesena, Forlì, Faenza, Imola e infine Bologna. Con l'atmosfera ovattata dal continuo fioccare, tra palle di neve giganti e i classici pupazzi sparsi qua e là, la fiamma è salita sul santuario di San Luca e poi scesa nel cuore del centro, col Nettuno, imbiancato in pieno stile Giochi Invernali, ad accoglierla in Piazza Maggiore. In serata la sfilata sotto i portici, dove la celebrazione olimpica si è mischiata al ricordo di Giovanni Tamburi, la vittima bolognese della strage di Crans Montana: oltre alla fiaccola, presenti anche cartelli dedicati al 16enne golfista, per il quale oggi, in occasione del funerale, è stato indetto il lutto cittadino. A Giovanni va anche il pensiero del tedoforo più illustre di giornata, il campione NBA Marco Belinelli. Lasciata Bologna, oggi la fiaccola fa tappa a Cesenatico, Cervia, Ravenna, Comacchio e Ferrara, mentre domani attraverserà il modenese e arriverà a Reggio Emilia.







