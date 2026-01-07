GIOCHI INVERNALI La fiaccola olimpica a Bologna nel ricordo di Giovanni Tamburi Nel capoluogo emiliano la celebrazione dei Giochi si unisce al cordoglio per la giovane vittima di Crans Montana

Le fitte nevicate non ostacolano il viaggio della torcia olimpica di Milano Cortina '26 che procede nel suo zigzagare tra la Romagna e l'Emilia. Il 5 l'ingresso in Regione col passaggio per Riccione e Rimini, ieri invece ha fatto tappa a Cesena, Forlì, Faenza, Imola e infine Bologna. Con l'atmosfera ovattata dal continuo fioccare, tra palle di neve giganti e i classici pupazzi sparsi qua e là, la fiamma è salita sul santuario di San Luca e poi scesa nel cuore del centro, col Nettuno, imbiancato in pieno stile Giochi Invernali, ad accoglierla in Piazza Maggiore. In serata la sfilata sotto i portici, dove la celebrazione olimpica si è mischiata al ricordo di Giovanni Tamburi, la vittima bolognese della strage di Crans Montana: oltre alla fiaccola, presenti anche cartelli dedicati al 16enne golfista, per il quale oggi, in occasione del funerale, è stato indetto il lutto cittadino. A Giovanni va anche il pensiero del tedoforo più illustre di giornata, il campione NBA Marco Belinelli. Lasciata Bologna, oggi la fiaccola fa tappa a Cesenatico, Cervia, Ravenna, Comacchio e Ferrara, mentre domani attraverserà il modenese e arriverà a Reggio Emilia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: