La fiaccola partita da Fukushima.

E' cominciato da Fukushima (simbolo della rinascita dopo la catastrofe di 10 anni fa) il viaggio della fiaccola olimpica, cerimonia ridotta e percorso ritoccato per via dell'emergenza sanitaria. La staffetta toccherà tutte le 47 prefetture giapponesi nei prossimi quattro mesi, e si concluderà con l'arrivo della torcia allo Stadio Olimpico di Tokyo, per l'avvio dei Giochi previsto per il 23 luglio. A causa della pandemia le autorità hanno chiesto al pubblico di limitare gli assembramenti durante il tragitto, evitando eccessive manifestazioni di entusiasmo, e gli stessi corridori saranno sottoposti a regole stringenti sui controlli medici.

