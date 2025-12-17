La fiamma olimpica arriva in Sicilia: tra i tedofori anche Inzaghi e Cairoli

La fiamma olimpica ha raggiunto l'estremità meridionale dell'Italia, nel proprio viaggio verso l'accensione del braciere dei Giochi di Milano-Cortina 2026. La torcia è ora in Sicilia, dove ha cominciato ad attraversare la regione con una tappa da Castelvetrano a Palermo, passando per Mazara del Vallo, Marsala e Trapani.

Il percorso nel capoluogo è cominciato dallo stadio Barbera e la fiaccola ha attraversato la città passando per le mani di 49 tedofori. Diversi i personaggi d'eccazione a trasportarla, tra cui l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, originario di Cefalù, il mezzofondista Rachid Berradi e la campionessa di windsurf Sofia Giunghiglia. Tedoforo per un giorno è stato anche Filippo Inzaghi, campione del mondo nel 2006 e oggi allenatore del Palermo in Serie B, protagonista di un momento che, ha detto sui social, ricorderà per tutta la vita.

L'ultima frazione di in questa lunga staffetta è stata affidata a un altro campione del mondo, iridato per nove volte, il pilota di motocross siciliano Tony Cairoli, che ha acceso il braciere in piazza Ruggero Settimo. Dopo aver percorso le isole, la fiamma tornerà sulla terraferma venerdì, cominciando a risalire lo stivale dalla Calabria.







