La fiamma olimpica arrivata a Pechino e custodita nella Torre Olimpica.

Da sabato la fiamma olimpica arrivata a Pechino per le Olimpiadi invernali del 2022 è esposta al pubblico. La fiamma è custodita nella Torre Olimpica di Pechino vicino allo Stadio Nazionale. Arrivando alla sala espositiva, i visitatori possono vedere la fiamma olimpica all'interno di una lanterna rossa con sembianze ispirate alla "Changxin Palace Lamp", una famosa lampada a olio in bronzo del 172 a.C., posta sotto il tetto di vetro di fronte agli anelli olimpici. La fiamma olimpica sarà successivamente in tournée in tutto il paese per essere esposta per progetti di beneficenza aziendali in collaborazione con partner olimpici globali e ufficiali dei Giochi invernali di Pechino. Sarà anche esposto nelle province e città più fredde del nord dove gli sport invernali sono popolari, per coinvolgere più persone negli sport sul ghiaccio e sulla neve. La staffetta della torcia coinvolgerà 1200 tedofori.

