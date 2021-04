WTA MIAMI La finale è Barthy-Andreescu

La finale è Barthy-Andreescu.

Saranno Ashleigh Barty e Bianca Andreescu a giocare la finale del WTA di Miami. E se per la numero 1 del ranking mondiale il percorso era piuttosto delineata, non altrettanto si può dire per la sua avversaria che in semifinale ha fatto l'una di notte per piegare la greca Maria Sakkari in tre set. Più tranquilla l'altro match con l'australiana sempre in controllo e vincitrice con un doppio 6-3 sulla Svitolina.

Tra le due contendenti sarà il primo incontro in carriera. Carriera che tra l'altro per la Andreescu è ricominciata dopo il lungo stop per infortunio che l'aveva tenuta lontana quasi un anno dal circuito alimentando anche voci di un possibile addio. La Barty, favoritissima, farà leva sul suo gioco variegato e sulla innegabile superiorità di colpi. Per lei è la caccia alla riconferma sul trono di un torneo che ha già conquistato nel 2019 e che nel 2020 non si è disputato causa pandemia. La Andreescu, ad un match contropronostico, arriva anche più stanca all'ultimo atto dopo aver risolto quarti e semi con durissime battaglie al terzo.

