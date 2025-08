TOUR DE FRANCE FEMMINILE 2025 La francese Pauline Ferrand Ferrand-Prévot vince la tappa e ipoteca il Tour

L'ottava tappa del Tour de France Femminile alla padrona di casa Pauline Ferrand-Prévot la quale mette in scena un autentico show nella frazione di oggi di 112 chilometri. La fuoriclasse transalpina attacca sul Col de la Madeleine, stacca tutte le rivali e centra l’accoppiata tappa-maglia gialla. Alle sue spalle l'australiana Sarah Gigante, staccata di 1’45’’, conclude in terza posizione, con 2’15’’ di ritardo, la neozelandese Niamh Fisher-Black. In classifica generale Pauline Ferrand-Prévot, al tredicesimo successo della sua carriera da professionista, guida con 2’37’’ di margine su Sarah Gigante e 3’18’’ sull’olandese Demi Vollering. Il Tour si completerà con la nona ed ultima tappa di domani, la Praz-sur-Arly -Châtel Les Portes du Soleil di 124,1 chilometri, la sensazione però è che la leader della generale abbia ipotecato il successo finale.

