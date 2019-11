La Francia vince la Fed Cup

L'ultima Fed Cup va alla Francia che fa festa alla Perth Arena riconquistando la Coppa 16 anni dopo l'ultima volta. Eroe di questa impresa Kristina Mladenovic che batte la numero 1 al mondo Ashleigh Barty nel primo singolare indirizzando in maniera decisiva una sfida poi chiusa dal doppio formato da Garcia e Mladenovic. La coppia francese ha incredibilmente travolto la Barthy e una disastrosa Stosur apparsa a tratti addirittura irriconoscibile. Le francesi conquistano quella Fed Cup che avevano sfiorato tre anni fa a Salisburgo quando al termine di una sfida infinita avevano ceduto alla Repubblica Ceca. Un capolavoro da ascrivere anche al neo capitano Julien Benneteau capace di mettere e tenere insieme personalità diverse e ingombranti e capace così di sfatare un taboo che lo vedeva sempre sconfitto in finale (10 su 10 nella carriera da singolarista). L'Austrialia, grande favorita della vigilia, è dunque battuta prima ancora del successo della Tomljanovic sulla Parmentier un po' a sorpresa schierata al posto della Garcia. Tra le padroni di casa Barty un po' scarica che avrebbe per lo meno avuto bisogno di una Stosur più performante nel doppio. La campionessa di casa ha prima trascinato le compagne fino all'ultimo atto con 7 vittorie su 7, poi si è arresa in quella che per le australiane è una vera e propria maledizione. Contro la Francia in Fed Cup è arrivata la nona finale persa consecutivamente.