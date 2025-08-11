La giovane Italia vince l'Europeo di Atletica Under 20

A Tampere la giovane atletica azzurra fa il pieno di buone notizie. E chiude in testa al medagliere grazie anche ai tre ori conquistati nell'ultima giornata di gare. Trascinata dall'astro nascende Kelly Doualla, già oro nei 100, è stata la staffetta 4x100 a stupire con Doualla appunto, Pagliarini, Valensin e Castellini. Italia sul primo gradino del podio anche nella gara di salto triplo maschile con Francesco Crotti, oro in 15,93 sul francese Indinna. A completare il tris di vittorie è nei 110 ostacoli Matteo Togni corsi in 13''27.

Ma è stata un'ultima giornata trionfale per i giovani atleti italiani. Tre vittorie, ma anche tanti altri podi. Quello di Giuseppe Disabato, ad esempio, argento nei 10.000 di marcia, sempre a medaglia dal 2022 quando inaugurò la saga agli Europei Under 18 di Gerusalemme. Bronzo nel getto del peso per la veneta Anita Nalesso, 15.62 pari misura con l'ucraina Shepel classificata però seconda per via del suo miglior secondo lancio. Bronzo negli 800 femminili con Lorenza De Noni 2'01''86. L'oro alla tedesca Jana Marie Becker.

﻿L'Italia conquista il terzo posto anche nella staffetta 4x400. Francesca Meletto, Laura Frattaroli, Alice Caglio e Giulia Macchi protagonista con il crono 3'34''65 a soli 65 centesimi dal record nazionale juniores. Bronzo nella staffetta 4x400 maschile: Destiny Omodia, Daniele Salemi, Diego Mancini e Simone Giliberto hanno migliorato ulteriormente il loro tempo dalle semifinali; 3'07''39. A soli 16 anni Alessia Succo chiude al terzo posto la finale dei 100 ostacoli femminili.









