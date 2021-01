SCI COPPA DEL MONDO La Goggia è un missile e vince anche a Crans Montana

Un altro trionfo per Sofia Goggia, regina della discesa libera anche a Crans Montana. L'azzurra centra la terza vittoria consecutiva nella disciplina, prima azzurra di sempre a riuscire nell'impresa. Rieccola veloce e composta dopo Val d'Isere e S. Anton completare un fantastica tris. Più forte del vento che ha messo a rischio l'incolumità delle atlete, più forte della fitta nevicata che ha imposto un rinvio di 4 ore. Grande partenza e un crescendo meravigliosa per la bergamasca che chiude la sua prova in 1'10''10, 57 centesimi meglio della ceca Ledecka seconda. Completa il podio la statunitense Johnson, terza. Ma è di spessore soprattutto il quarto posto buono a Petra Vlhova per allungare in classifica generale.

Per la Goggia è il decimo successo di Coppa: nella lunga storia della valanga rosa meglio solo la leggendaria Deborah Compagnoni (sedici), e poi Isolde Kostner e Federica Brignone (15). Proprio la Brignone, oggi nona, è la seconda azzurra al traguardo davanti a Nadia Delago decima. Lontana dalle posizioni che contano una volonterosa Marta Bassino, peccato invece per Francesca Marsaglia, fuori dopo una partenza incoraggiante.



