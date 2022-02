SCI COPPA DEL MONDO La Goggia, terza, prenota la Coppa di Discesa

La Goggia, terza, prenota la Coppa di Discesa.

Sofia Goggia torna sul podio in discesa. L'azzurra a Crans Montana è terza dietro la Ledecka e soprattutto dietro la grande sorpresa di oggi. A vincere infatti è la svizzera Priska Nufer che in carriera non era mai salita sul podio. Ma per la Goggia è un risultato importante in chiave Coppa di specialità che l'atleta italiana guida con ben 75 punti di vantaggio su Corinne Suter quando manca una sola gara alla fine. Bene anche Federica Brignone, settima. Quattordicesima Elena Curtoni. Ora la Coppa femminile si sposta a Lenzerheide, nel prossimo fine settimana sono in programma un SuperG e un Gigante.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: