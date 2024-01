SCI COPPA DEL MONDO La Goggia vince ad Alternmark, Paris sul podio a Wengen

Rieccola Sofia Goggia, sul primo gradino del podio per la sua prima vittoria di stagione in discesa: Ad Alternmark la bergamasca ha pennellato le curve e tirato a tutta i ripidi pendii fermando il crono su 1'46''47. E' la migliore, meglio di Stefanie Venier, austriaca che paga 10 centesimi, e dell'azzurra Nicol De Lago che risale sul podio dopo 4 anni. Tredicesima Laura Pirovano, quattordicesima Federica Brignone che dice "ho sbagliato tutto" e Marta Bassino sprofondata nelle retrovia. Per la Goggia è il successo numero 24 in carriera e agguanta la compagna Brignone e il giurassico Gusta Thoeni in vetta alla graduatoria degli italiani più vincenti di Coppa del Mondo. Il successo consente inoltre a Sofia di allungare in Coppa dove ora guida con 93 punti di vantaggio sulla svizzera Flury e 99 sulla Puchner. Alle gare di Alternamark non è presente la leader della Generale Mickaela Shiffrin che ha preferito restare negli Stati Uniti. Domani stessa pista, è in programma un SuperG con partenza alle 11. Altra chiamata Goggia, ma ci sono anche Brignone e Bassino per il riscatto. Sulle nevi svizzere di Wengen invece sono gli uomini a buttarsi in discesa. Vince il solito Odermatt, davanti al francese Sarrazin e un ottimo Dominik Paris, terzo. Gara a lungo sospesa e tanta paura per la rovinosa caduta del norvegese Kilde. Tagliatosi con le lamine degli sci, i medici hanno tamponato l'emorragia con un laccio emostatico. Trasportato in ospedale con l'elicottero, non è in pericolo di vita.

