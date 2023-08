MARATONA La grande impresa di Elena Cupi La maratoneta dell'Olimpus San Marino ha corso la maratona di Berlino sulla distanza di 161 chilometri

Elena Cupi, atleta dell'Olimpus San Marino, ha partecipato il 12 agosto all'epica "Maratona del Muro di Berlino". Una sfida infinita di 161 chilometri, quattro volte la distanza di una maratona tradizionale, che Elena Cupi ha coperto in 21 ore, 20 minuti e 15 secondi. Originaria di Novafeltria e residente a San Marino dove lavora come estetista, ha superato ogni tipo di difficoltà. La crisi più dura è arrivata al chilometro 124, quando una vescica e un dolore alla caviglia hanno minacciato di farla desistere. Tuttavia, con grande determinazione, Elena ha superato ogni ostacolo, fino a raggiungere la linea del traguardo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: