La grandine si abbatte sulla Vuelta a Espana: annullata la 3a tappa

La grandine ferma la Vuelta a Espana. La terza tappa della corsa, l'ultima in programma in Francia, è stata stoppata e cancellata a meno 20 km dal traguardo a causa delle precipitazioni che si sono abbattute sul gruppo in cima al Col de Mont-Luis. L'evento era stato previsto dai vari modelli meteorologici ed è arrivato puntale, prima che i ciclisti riuscissero a evitarlo: impossibile proseguire, con il gruppo che ha cercato immediato riparo.

E pensare che, anche se solo il terzo della Vuelta, l'arrivo era attesissimo, in quanto posto in salita. La fuga di giornata era partita dopo pochi chilometri e tra loro, nel finale, c'era anche Lorenzo Fortunato. L'italiano si trovava in testa all'ultimo gran premio della montagna, subito prima della cancellazione, che inizialmente era stata momentanea, poi definitiva. Oggi si riparte con il primo tappone della Vuelta, in Andorra.







