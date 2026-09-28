TENNIS La Laver Cup è di Team Europa: battuto 13-5 il Resto del mondo Il doppio Cobolli/Mensik e Alex Zverev chiudono il discorso con due gare d'anticipo. È il sesto trionfo su nove per il Vecchio continente

La Laver Cup è di Team Europa: battuto 13-5 il Resto del mondo.

La Laver Cup torna in Europa. La nona edizione del trofeo di tennis ispirato alla Ryder Cup di golf, che mette di fronte una squadra di atleti del Vecchio continente e una del resto del mondo, è finita 13-5 a favore della squadra guidata da Carlos Alcaraz e Alex Zverev, con due partite d'anticipo.

Arrivati sul 7-5 all'ultima giornata, quella più importante, dove ogni vittoria vale triplo, gli europei hanno chiuso il discorso con il doppio e il primo singolare. Prima la coppa Cobolli/Mensik ha battuto in due set De Minaur/Fritz (7-5 6-4), poi Zverev ha conquistato il successo decisivo facendo altrettanto contro Lerner Tien (7-6 6-3), portando il punteggio sul 13-5. Un distacco irrecuperabile, per il Resto del mondo, in due sole gare, e così gli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafael Jodar sono rimasti a riposo. È il sesto trionfo per l'Europa.

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