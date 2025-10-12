La Maratona Transilvanica fa tappa a San Marino

Sulle tracce degli antichi romani, dall'Italia alla Romania, passando per San Marino. La Maratona Transilvanica, una corsa che ricalca simbolicamente il percorso seguito dalle legioni romane nel proprio cammino verso la Dacia, 1900 anni fa, è passata anche sul Titano, con una tappa partita da piazza della Libertà e conclusa a Dogana.

La corsa ha preso il via dalla Colonna di Traiano a Roma e vede tra i partecipanti dei corridori rumeni e un ciclista. L'itinerario, lungo oltre 1800 chilometri, attraversa l'Italia, San Marino, la Slovenia, la Croazia e la Serbia e giunge fino in Romania, allacciandosi alla via Transilvanica, un percorso escursionistico di 1430 km.

Promossa dall'Ambasciata di Romania in Italia e a San Marino, in collaborazione con l'Accademia di Romania a Roma e l'associazione Tășuleasa Social, per la tappa sul Titano ha visto la partecipazione anche di tre corridori e due ciclisti sammarinesi.

Un'occasione di alto spessore, secondo le Segreterie di Stato per Esteri e Turismo, che erano presenti con i propri rappresentanti, insieme all'ambasciatore di San Marino in Romania e al rappresentante di Romania a San Marino, in una giornata in cui si è celebrata l'idea di un'Europa che si riconosce nella storia, nella cultura e nel dialogo tra popoli.







