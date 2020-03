La Moioli vince la Coppa del Mondo e la dedica al suo paese

Tra le pochissime gare ufficiali disputate in questi giorni spicca la Coppa del Mondo di Snowboard vinta da Michela Moioli. Sebbene il trofeo fosse ad un passo e quindi bastasse una gara di contenimento, la Moioli ha spinto a tutta vincendo anche l'ultima gara di Veysonnaz. E' il suo tredicesimo successo. Dopo il traguardo la Moioli, di Alzano Lombardo, ha dedicato il risultato al suo paese in provincia di Bergamo, uno delle più colpiti dal Coronavirus. E' stato un finale tribolato per la Coppa di Snowboard con alcune federazioni tra cui quella italiana che aveva chiesto di fermare tutto e quella internazionale che ha optato per arrivare alla fine della competizione.