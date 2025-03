La Parigi Nizza è ancora di Matteo Jorgenson

Gli americani conquistano Nizza, lo fanno con Matteo Jorgenson che si prende la corsa per il secondo anno consecutivo. Sotto un sole finalmente da Costa Azzurra, dopo una settimana di freddo e maltempo, al corridore della Visma è bastato controllare l'ultima frazione nella quale, a completare il trionfo statunitense, c'è stata la vittoria di tappa di Magnus Sheffield che è scappato via sul secondo Gran Premio della Montagna e si è presentato da solo sul traguardo. Per la sua squadra, la Ineos, è il sesto successo stagionale. A decidere l'ultima tappa ha contribuito la salita del Col de la Porte con i primi tornanti sufficienti a conclamare le rinnovate difficoltà di Lenny Martinez e addirittura il ritiro di McNulty. Scollinata la salita, ci ha provato Pedersen a lanciarsi in discesa, guadagnando quasi un minuto, ma la Visma ha lasciato fare. Sicura che la seconda asperità, quella del Col d'Eze avrebbe aggiustato le cose. Detto-fatto. La maglia gialla Jorgenson in prima persona ha imposto un ritmo altissimo per evitare sorprese negli ultimi chilometri. Così, ormai sicuro della vittoria finale, si è concesso il lusso di lasciare andar via il connazionale Sheffield. Lipowitz e Arensman completano il podio. In Costa Azzurra non si parla italiano: il migliore è Luca Vergallito, ventiduesimo in classifica generale.