La Polonia conquista la United Cup

La Ken Rosewall Arena di Sydney ha ospitato l’ultimo atto della United Cup 2026, una finale che ha visto la Polonia scrivere una pagina indelebile della sua storia tennistica. Dopo le cocenti delusioni delle finali perse nel 2024 contro la Germania e nel 2025 contro gli Stati Uniti, la squadra polacca è finalmente riuscita a sollevare il trofeo per la prima volta, superando la Svizzera per 2-1.La sfida è iniziata con una sorpresa nel singolare femminile. Belinda Bencic, in uno stato di forma eccezionale, ha ribaltato i favori del pronostico sconfiggendo la numero due del mondo Iga Świątek con il punteggio di 3-6, 6-0, 6-3. Nonostante un inizio promettente della Świątek, la Bencic ha preso il controllo del match vincendo 12 degli ultimi 15 game, approfittando anche degli insoliti 36 errori non forzati dell'avversaria .Con la Svizzera in vantaggio, la Polonia si è affidata a Hubert Hurkacz. Al suo primo torneo dopo sette mesi di stop e un intervento chirurgico al ginocchio, Hurkacz ha mostrato una resilienza straordinaria contro il veterano quarantenne Stan Wawrinka, che gioca la sua ultima stagione nel circuito. In una battaglia di tre set conclusasi 6-3, 3-6, 6-3, il polacco ha messo a segno 18 ace e annullato otto palle break su nove, pareggiando i conti.Il titolo è stato assegnato dal doppio misto, dove la coppia polacca formata da Katarzyna Kawa e Jan Zieliński ha affrontato Bencic e Jakub Paul. Con una prestazione solida e lucida, i polacchi si sono imposti per 6-4, 6-3, chiudendo la pratica in un'ora e un quarto. Nonostante la sconfitta della sua nazionale, Belinda Bencic è stata meritatamente eletta MVP del torneo, avendo vinto tutti e cinque i suoi incontri di singolare durante la manifestazione. Per la Polonia, il trionfo rappresenta il coronamento di un lungo inseguimento.







