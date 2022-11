TENNIS La prima Davis del Canada è il grande rimpianto dell'Italia Dopo aver sudato nella semifinale con gli azzurri, Shapovalov e Auger-Aliassime liquidano facile l'Australia e i nordamericani entrano nell'albo d'oro.

La finale di Coppa Davis scivola via talmente liscia che la più amareggiata non può che essere l'Italia. A trionfare – per la prima volta in assoluto – è il Canada, che dopo la sofferta semifinale con gli azzurri ha vita facilissima contro un'Australia che fa presenza e poco più. Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime si fanno bastare due set a testa per sbarazzarsi di Thanasi Kokkinakis e Alex De Minaur, con l'ombra del doppio che non è mai nemmeno lontanamente calata su Malaga. E allora c'è davvero da dispiacersi per quel doppio che, nella semi, ha deciso il torneo: se solo i battaglieri Berrettini e Fognini fossero riusciti nel colpaccio, c'è da credere che l'insalatiera sarebbe tornata in Italia, a quasi 50 anni dal trionfo in terra cilena del '76.

Ma coi se e coi ma la storia non si fa e allora si racconta della “prima” del Canada, che già c'era andato vicino nel 2019 arrendendosi alla Spagna in finale. Stavolta l'ostacolo vero era già stato superato e l'ultimo atto è quasi una passerella. Reduce dal ko con Sonego, Shapovalov non si concede distrazioni scioltezza, buone risposte e aggressività in battuta e nel set d'apertura con Kokkinakis dopo un quarto d'ora è già sul 4-0, che alla mezz'ora diventa un comodo 6-2. Nel secondo si concede qualche passaggio a vuoto ma prende comunque il largo in fretta, con l'avversario che qualcosa rosicchia ma incassa il 6-4 da bandiera bianca.

Auger-Aliassime va in campo per chiudere il torneo, di fronte a un De Minaur che ha tutte le intenzioni di allungarla. Per quattro giochi si balla sull'equilibrio di continue palle break non concretizzate e poi, dopo altri tre fumati in un lampo, nell'8° trova finalmente lo strappo, conservando il servizio seguente per il 6-3. Nel set seguente invece Felix breakka già al 3° ma senza distruggere mentalmente De Minaur, che anzi ha le sue occasioni per riaprirla: nel 6° si fa annullare ben tre palle break e nel gioco del dentro o fuori parte con uno 0-30, Auger-Aliassime però non si scompone, fa poker di punti consecutivi e trova il 6-4 consegna ai suoi l'insalatiera. Il Canada entra nell'albo d'oro della Davis, l'Australia rimanda un appuntamento atteso 19 anni e l'Italia rosica per essere andata così vicina al sogno, ben più di quanto dica il podio finale.

