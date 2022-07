Thomas Pidcock ha conquistato la dodicesima tappa del Tour de France. Per il giovane britannico è il primo trionfo in carriera alla Grand Boucle. Nel gruppo Tadej Pogacar ha attaccato due volte la maglia gialla Jonas Vingegaard dimostrando che la crisi sul Col du Granon è superata. Tra i big bene anche Geraint Thomas arrivato assieme al danese. In difficoltà Romain Bardet che ha perso il secondo posto e Nairo Quintana oggi in crisi.