La "prima" di Pidcock, Vingegaard in giallo.

Thomas Pidcock ha conquistato la dodicesima tappa del Tour de France. Per il giovane britannico è il primo trionfo in carriera alla Grand Boucle. Nel gruppo Tadej Pogacar ha attaccato due volte la maglia gialla Jonas Vingegaard dimostrando che la crisi sul Col du Granon è superata. Tra i big bene anche Geraint Thomas arrivato assieme al danese. In difficoltà Romain Bardet che ha perso il secondo posto e Nairo Quintana oggi in crisi.

