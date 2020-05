La prima gara di Trotto dopo il Covid-19

In Italia c'è una disciplina sportiva che è tornata alle competizioni. Si tratta dell'Ippica che dopo più di due mesi ha visto riaprire i cancelli dell' ippodromo di Montebello, in provincia di Trieste. Alla gara sono stati ammessi solo i protagonisti della corsa: driver, addetti delle scuderie, proprietari dei cavalli, veterinari e giudici, tutti dotati di mascherine. Protocollo rigido, niente pubblico e scommesse soltanto on line. Ad aggiudicarsi la prima gara del post Covid-19 è stato il cavallo Zanza Frank, guidato da Dario Edera.