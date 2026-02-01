La prima volta di Alcaraz agli Australian Open: battuto Djokovic, completato il Career Grand Slam

Carlos Alcaraz è il nuovo campione degli Australian Open. Lo spagnolo trionfa per la prima volta in carriera a Melbourne Park battendo in finale Novak Djokovic con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 in poco più di tre ore di gioco. Il successo vale il Career Grand Slam per il murciano, il più giovane di sempre a vincere tutti i major (a 22 anni e 272 giorni). Una vittoria in rimonta per Alcaraz, investito nel primo set dal miglior Djokovic. Nel secondo e terzo set cambiano i valori in campo: il tennista iberico sale esponenzialmente, mentre Nole fatica di più. Il quarto set si gioca punto a punto, risolto dal n. 1 al mondo con un break nel dodicesimo gioco. Per Alcaraz è il settimo Slam in carriera, come John McEnroe e Mats Wilander.

Carlos diventa il nono giocatore all-time a completare il Career Grand Slam, il quarto a riuscirci nel nuovo millennio dopo i Big 3 (Djokovic, Nadal, Federer). Resta comunque una prestazione straordinaria di Djokovic, competitivo in una finale Slam a 38 anni. Per la prima volta battuto in finale agli Australian Open, Nole deve rinviare l'appuntamento con il 25° Slam in carriera.







