PALLAVOLO La Promo Pharma San Marino sconfitta per 3 a 0 dall’Arredopark Caselle Infortunio di Ian Kiva all’inizio del secondo set

La Promo Pharma San Marino è stata sconfitta per 3 a 0 sul parquet dell'Arredopark Caselle, squadra seconda in classifica nel campionato di serie B maschile. Il sestetto di casa ha dominato una partita sulla quale ha influito anche l’infortunio di Ian Kiva all’inizio del secondo set. La squadra di Stefano Mascetti tornerà in campo sabato, alle 18.30, a Serravalle contro il Pietro Pezzi Ravenna.

