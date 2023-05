VOLLEY La PromoPharma saluta la B con un ko contro Montichiari

La squadra di Stefano Mascetti chiude con un ko contro Montichiari e saluta la serie B. Approccio diverso per le due squadre all'impegno, con gli ospiti in cerca di punti salvezza contro i sammarinesi già retrocessi. Il primo set si chiude per 25/21 in favore dei bresciani senza particolari emozioni. L’andamento del secondo set è simile al primo. Coach Mascetti inizia a cambiare per dare a più giocatori la possibilità di scendere sul parquet. I bresciani prendono un piccolo vantaggio all’inizio, giocano molto al centro, dove creano difficoltà ai padroni di casa e tengono 3 o 4 punti di vantaggio fino alla fine della ripresa, senza troppo soffrire gli attacchi di una PromoPharma comunque volenterosa. Il terzo parziale ripete lo stesso copione: dal 5/6 si passa al 5/9 con il solito break di inizio set e a qual punto i Titani non sono più in partita e si chiude sul 25/14 per gli ospiti. In tabellino sono 12 i punti di Paganelli. La PromoPharma chiude con 24 punti il campionato di serie B. Al primo posto Mantova con 78.

