La riminese Claudia Dipilato è Campionessa del mondo di 'Pole dance'

Claudia Dipilato, pole dancer riminese campionessa italiana in carica da due anni, ha conquistato il titolo mondiale di Pole Sport Master 40 ai mondiali di Hämeenlinna, in Finlandia. La Dipilato ha portato in gara il brano (Charlot – Charlie Chaplin) che l’ha accompagnata in tutte le sue performance quest’anno.

Un brano di valore artistico e agonistico che, in finale, le ha fruttato 124,466 punti complessivi.

Dietro di lei, le altre due atlete selezionate nella nazionale italiana: Daniela Scanu (115,466) e Fabrizia Roccati (101,500) a testimoniare la superiorità della scuola italiana perlomeno in questa categoria.

Un podio mondiale tutto italiano. Quarta piazza per la giapponese Yoshiko Mitsunari che la Dipilato temeva in modo particolare. “In semifinale, la caduta dal palo di un’atleta di un’altra categoria proprio prima della mia esibizione mi ha un po’ bloccato. Ha detto nel dopo gara. - Devo anche dire che ero un po’ tesa e i miei punteggi ne hanno risentito, soprattutto nell’esecuzione. Sono finita dietro la Scanu che, tra l’altro, è allenata da Samantha Fabbrini, ex campionessa del mondo e ha presentato una coreografia molto recitata, simile alla mia. In finale avrei dovuto recuperare un sacco di punti (106 contro 111). Sono salita sul palco per penultima, sapendo dunque che punteggio avrei dovuto ottenere per battere Daniela. Ero molto carica. E’ andata bene. Ho svolto correttamente la routine che è stata compresa da tutti: giudici e pubblico”.