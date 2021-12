TENNIS La Russia domina i singolari e vince la Coppa Davis Rublev e Medvedev si impongono in due set ed evitano una rischiosa "bella" al doppio, dove i balcanici schierano i migliori al mondo. È il terzo successo per i russi.

Per battere la Croazia l'unica via è chiuderla prima del doppio e per la Russia, che nei singolari schiera due top5, problemi non ce ne sono. Andrey Rublev e Daniil Medvedev la sistemano in due set cadauno e infiocchettano il 2-0 che dà ai russi la Coppa Davis, la terza dopo quelle del 2002 e del 2006. E opportunamente lo fanno prima che i balcanici possano schierare la loro carta migliore, ossia la coppia di doppio n°1 al mondo composta da Mektic e Pavic.

Stavolta niente miracolo del n° 279 Borna Gojo, che dopo aver fatto le scarpe a tre Top100 è chiamato alla scalata dell'Everest. Che poi sarebbe Rublev, n°5 ATP. Eppure, anche qui Gojo riesce a nascondere l'abisso che lo so separa dall'avversario, rispondendo colpo su colpo. Basterà per tenerla in equilibrio, ma non per spaventare il russo. Che nel primo strappa il servizio sul 3-3 e da lì controlla, capitalizzando il secondo set point a disposizione con l'ace del 6-4. Nella partita seguente invece si va anche oltre, perché in battuta il croato è solidissimo e la porta fino a un tie break altrettanto combattuto. Qui, tra errori figli della tensione e colpi d'autore, Rublev si guadagna il match point andando sul 6-5, sullo scambio che segue Gojo s'inceppa nel rovescio incrociato e infine china il capo.

Tocca a Medvedev e contro di lui c'è Marin Cilic, chiamato al colpaccio che traghetterebbe i suoi verso i mari tranquilli del doppio. E ci riuscirebbe pure, non fosse che di fronte ha un rivale granitico nel servizio che concede una sola palla per lo strappo, prontamente cancellata. Cilic crea di più ma nel dritto concede qualcosina di troppo, Medvedev comunque non passa e anche qui è tie break. Stavolta si va a oltranza ma il timone è sempre in mano russa, col croato che annulla le prime due palle set ma al terzo giro cicca il palleggio in rovescio per l'1-0. La Russia ora è a una partita dal vincere la Davis e Medvedev è troppo sul pezzo per farsi sfuggire l'occasione: un paio di turni di battuta veloci e poi una rapida fuga fino al 6-2 che chiude il torneo.

