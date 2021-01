TENNIS La Sabalenka conquista Abu Dhabi

Il nuovo anno porta solo certezze tecniche. E un nome che nuovo non è, quello di Aryna Sabalenka. La bielorussa è protagonista di una grande settimana durante la quale ha superato agevolmente tutte le avversarie che il tabellone aveva dato in sorte fino all'ultimo atto. Troppo tenera a questi livelli la sua avversaria, Veronika Kudermetova, alla seconda finale in carriera mai realmente in partita. 6-2 6-2 per la ventitreenne bielorussa che ha dominato il confronto con palle pesanti da fondocampo e una qualità superiore nello scambio. Arriva così il decimo titolo in carriera e soprattutto la quindicesima partita vinta consecutivamente, per una striscia nata a fine 2020. Il tennis femminile ha giocato nella stessa settimana le qualificazioni all'Open d'Australia, promuovendo le italiane Elisabetta Cocciaretto con la veterana Sara Errani al main draw. Il via al primo appuntamento del Grande Slam (che è stato posticipato all'8 febbraio) rischia di perdere Andy Murray. Lo scozzese, cinque volte finalista a Melbourne, ha annullato il volo in partenza domani in quanto risultato positivo al Covid. Nonostante le buone condizioni, quindi, Murray si trova a Londra in quarantena per i prossimi 10 giorni e spera di poter raggiungere l'Australia in extremis, ma in tempo per giocare il torneo.

