TENNIS La Sabalenka vince il WTA di Madrid

La Sabalenka vince il WTA di Madrid.

La sfida infinita tra Sabalenka e Barthy si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo aver perso le due recenti partite infatti la bielorussa è riuscita ad avere la meglio sulla numeno uno del mondo e a conquistare a Madrid il decimo titolo della sua carriera. Con questo successo Aryna ottiene il suo best ranking diventando 4 del mondo e soprattutto lo fa su una superficie che non sia il cemento per lei come il giardino di casa. Nuvole e vento a soffiare su una finale tutta da vedere, ma che causa le condizioni atmosferiche è stata decisa più dagli errori che dai vincenti. Avvio a senso unico con l'austrialiana a disagio al limite del non pervenuta.

[Banner_Google_ADS]



Troppo lontana dal match per essere vero, troppo strano questo 6-0 per pensare ad un rapido epilogo della vicenda. Che invece prende tutta un'altra piega nel secondo set. Barty è molto più efficace sia in risposta che con il rovescio tagliato e con due break porta a casa il set 6-3, demandando al terzo il verdetto definitivo. Sabalenka lo comincia con qualche incertezza, retaggio del parziale appena perduto, tuttavia con all’aiuto del servizio si rimette a comandare. Un break e un crescendo in un finale da 6-4 con ben 11 punti consecutivi. Questa sconfitta mette fine alla striscia di 16 successi consecutivi sulla terra rossa per Barty; Sabalenka invece alza il titolo a Madrid alla terza partecipazione dopo aver sempre perso al primo turno nelle precedenti due.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: