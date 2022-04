BASEBALL La Serie A FIBS presentata al Multieventi Sarà sempre un campionato dalla base "larga" di 30 squadre, rispetto al 2021 però tornano le semifinali scudetto e la poule sarà più corposa.

La Federbaseball italiana apre la stagione 2022 e lo fa dalla casa dei titolari dello scudetto maschile. Sul diamante di Serravalle, con la prima partita di campionato tra i campioni d'Italia del San Marino e i Torre Pedrera Falcons, e al Multieventi, con la presentazione delle massime serie. Giù il velo anche sulla A1 di softball (12 squadre divise in due gironi, con Forlì campione uscente) e sulla A per ciechi (girone unico a 11). Serie A di baseball e Serie A1 di softball che ogni martedì, a partire dal 5 aprile, potrete seguire dalle 21:45 su San Marino RTV.

Per quel che riguarda gli uomini, abbiamo una Serie A ancora allargata a 30 squadre, che nella prima fase prevede 4 gironi (2 da 8, 2 da 7) con sola andata, con due gare sui 9 inning per turno. Le prime due di ogni gruppo vanno alla poule scudetto e da qui in poi, rispetto all'anno scorso, c'è qualcosa in più: sono ancora due gironi da 4 (tre gare sui 7 inning per turno) ma con sfide di andata, ritorno e intergirone. Anche qui passano le prime due, poi ci sono le semifinali (altra novità) e la finale, entrambe al meglio delle 7 e sui 7 inning. "Ci sono anche le semifinali, con una poule scudetto un po' più corposa - spiega il presidente FIBS Andrea Marcon - si torna alle tre partite sui 7 inning, direi sia il futuro dei nostri sport, perché comunque bisogna seguire l'esempio dei nostri maestri americani. Sarà un campionato interessante, ci sono 4 squadre probabilmente uno scalino sopra le altre ma sarà sicuramente un bellissimo spettacolo. È chiaro che San Marino, Bologna e Parma partono un passo più avanti. Loro, Nettuno e Grosseto, che vedendo il mercato può fare bene".



Altra novità l'introduzione dell'orologio, sull'esempio della Major League: dalla poule scudetto in poi, dovranno esserci massimo 20” tra i lanci (senza uomini in base), 90” per cambio dei lanciatori intersquadra e per il cambio inning e 60” per la visita. "Anche questo va nella direzione di accorciare i tempi delle gare che sono il nostro limite - prosegue Marcon - dobbiamo riuscire ad accorciare le partite. Faccio sempre l'esempio della pallavolo: tanti anni fa ha tolto il cambio campo, in quel momento sembrava la rivoluzione più drastica e drammatica della storia di quello sport, invece è stata la sua fortuna".



In più, a suggellare il grande legame tra San Marino e il batti e corri, il presidente del Cons Gian Primo Giardi ha donato al n°1 FIBS Andrea Marcon le monete commemorative delle medaglie olimpiche biancazzurre di Tokyo 2020.

Nel video le parole di Andrea Marcon, presidente FIBS

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: