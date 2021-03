SOLIDARIETÀ La solidarietà del Panathlon Club San Marino

La solidarietà del Panathlon Club San Marino.

Il Panathlon Club San Marino ha deliberato di offrire il proprio sostegno economico a diverse associazioni ed organismi sammarinesi no-profit che operano nell’ambito del volontariato e dove la crisi pandemica ha creato le maggiori difficoltà: Fondo Solidarietà Sums - Soc. Unione Mutuo Soccorso, Caritas San Marino, Comitato Paralimpico, Associazione centro Anch'io e Carità senza Confini. La ridotta attività e la consueta ammirevole generosità dei Soci e Socie del Panathlon Club San Marino hanno permesso di devolvere somme importanti che serviranno per intervenire concretamente dove si registrano situazioni di disagio e sofferenza. Il Direttivo del Panathlon Club ringrazia i Soci e le Socie per questo ennesimo atto d’affetto verso il proprio Paese e verso coloro che, in questo momento, hanno bisogno di aiuto.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: