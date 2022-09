MONDIALI CICLISMO La staffetta mista porta all'Italia la seconda medaglia

Seconda medaglia per la spedizione italiana al Mondiale di Wollongong in Australia: dopo l'oro di Vittoria Guazzini nella crono under 23, arriva la medaglia d'argento nella staffetta mista che ha chiuso a 2''e 92 dalla Svizzera. Edoardo Affini, Elena Cecchini, Filippo Ganna, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Matteo Sobrero i protagonisti. Completa il podio l'Australia, terza.

