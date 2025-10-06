TV LIVE ·
La statunitense Amanda Anisimova la vincitrice del “China Open”, penultimo WTA 1000 della stagione

Dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari si è concluso sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino

6 ott 2025
La statunitense Amanda Anisimova la vincitrice del “China Open”, penultimo WTA 1000 della stagione

Nella sfida per il titolo la 24enne del New Jersey, n.4 WTA e terza testa di serie, quest’anno finalista a Wimbledon e allo Us Open ha battuto per 6/0 2/6 6/2, in poco più di un’ora e tre quarti di partita, la ventunenne ceca Linda Noskova, n.27 del ranking e 26 del seeding, conquistando il suo quarto titolo WTA in carriera, il secondo da “1000” dopo quello vinto a Doha lo scorso febbraio. Anisimova è partita alla grande, vincendo i primi sei game e convertendo tutti e tre le palle-break per aggiudicarsi il primo set per 6-0 in soli 23 minuti. A quel punto, sembrava difficile per Noskova, alla sua prima finale WTA 1000, riuscire a rimontare. Ma la 21enne ha reagito in modo ammirevole, strappando il servizio all’americana all'inizio del secondo parziale e difendendo poi il vantaggio. Nella frazione decisiva, però, Anisimova si è ripresa, dominando al servizio e mettendo a segno un vincente dopo l'altro. La svolta è arrivata con Noskova al servizio sul 2-3: dopo aver mantenuto la battuta per sei turni consecutivi, un errore inopportuno sulla palla-break è costato caro alla ceca. Anisimova ha chiuso la partita aggiudicandosi tutti gli ultimi quattro game, firmando la vittoria con un imprendibile rovescio lungo linea.




